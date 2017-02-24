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Спорт 24.02.2017 20:59

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Моуринью оказался недоволен тем, что его команде предстоит сыграть с "Ростовом"

Главный тренер английского ФК "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью выразил разочарование итогами жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, согласно которым его команде предстоит сыграть с "Ростовом" (Ростов-на-Дону).

"Это во всех аспектах плохая жеребьевка", - приводятся слова Моуринью на сайте "Манчестер Юнайтед".

Португальский специалист посетовал на то, что его игрокам предстоит далекий путь в Ростов-на-Дону. "Это далеко и это приходится в сложный для нас период. Это трудно, потому что нам предстоит сыграть с непростой командой, которая провела очень хорошую кампанию в Лиге чемпионов", - сказал Моуринью.

"Они побеждали "Андерлехт" и "Аякс" в раунде плей-офф. А затем на групповом этапе, где они попали в очень сложную группу с "Баварией" и "Атлетико", им удалось набрать важные очки, победить мюнхенскую команду и занять третье место", - отметил тренер.

Первый матч в этой паре пройдет 9 марта в Ростове-на-Дону, ответный - 16 марта в Манчестере.

В Лиге Европы Россию представляет также ФК "Краснодар", которому в соперники досталась испанская "Сельта".

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Тэги: "РОСТОВ", МОУРИНЬЮ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]