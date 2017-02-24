Интеграция Грузии в ЕС не мешает хорошим отношениям с Белоруссией - президент Маргвелашвили

Стремление Грузии к интеграции с Евросоюзом не противоречит выстраиванию хороших отношений с Белоруссией, заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в интервью программе "Крупным планом" на телеканале "Беларусь 1", выдержки из которого публикуют в пятницу грузинские СМИ.
"То, что Грузия активно интегрируется в Евросоюз никак не противоречит тому, чтобы иметь хорошие добрососедские отношения с Беларусью, основываясь на многих предпосылках", - сказал Г.Маргвелашвили.
По его словам, и Грузия, и Белоруссия, имея разные внешнеполитические векторы, уважают территориальную целостность, независимость и суверенитет друг друга и, исходя из этого, думают о том, как строить и развивать двусторонние отношения.
"Мы смотрим на различия по этим направлениям как на возможности, которые должны открывать друг другу и этим способствовать приумножению благосостояния наших народов", - заявил Г.Маргвелашвили.
В качестве примера он назвал сферы экономики и бизнеса, где, по его мнению, стороны могут быть полезны друг другу, в том числе в части содействия продвижения продукции на рынки третьих стран.
"Это логично, поскольку, с одной стороны, мы даем возможность белорусам, которые инвестируют в Грузию, выйти на европейский рынок и, с другой стороны, белорусы нам дают возможность интегрироваться в другие рынки", - сказал грузинский президент.
При этом он отметил, что работа в этом направлении идет по всем направлениям. "Как в политическом, так и по направлениям экономики, культуры, сближения народов", - заявил Г.Квирикашвили.
Интервью с президентом Грузии было записано перед его официальным визитом в Минск, который намечен на 1-2 марта.
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