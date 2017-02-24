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Дальнее зарубежье 24.02.2017 21:32

Де Мистура не рассчитывает на скорый прогресс на межсирийских переговорах в Женеве

Спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура не ожидает скорого прорыва на переговорах, намерен встретиться с "Московской" и "Каирской" группами оппозиции, заявил советник спецпосланника генсека ООН по Сирии Майкл Контет.

"Спецпосланник не ожидает скорого прорыва на переговорах, но планирует провести встречи с представителями Московской и Каирской платформы, чтобы понять, какой вклад они могут сделать", - отметил М.Контет.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]