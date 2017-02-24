Де Мистура не рассчитывает на скорый прогресс на межсирийских переговорах в Женеве

Спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура не ожидает скорого прорыва на переговорах, намерен встретиться с "Московской" и "Каирской" группами оппозиции, заявил советник спецпосланника генсека ООН по Сирии Майкл Контет.

"Спецпосланник не ожидает скорого прорыва на переговорах, но планирует провести встречи с представителями Московской и Каирской платформы, чтобы понять, какой вклад они могут сделать", - отметил М.Контет.