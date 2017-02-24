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Дальнее зарубежье 24.02.2017 21:54

Эстонское государство союзники не оставят в трудную минуту - президент Кальюлайд

Эстонское государство больше никогда не останется в одиночестве, заявила президент Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid).

"Наши партнеры и союзники, безусловно, с нами. Они уважают наш язык и культуру, обычаи и устремления, как мы уважаем их," - заявила она в пятницу в Таллине на торжественном концерте по случаю 99-й годовщины независимости государства.

По ее словам, "сегодняшнее международное положение вызывает тревогу. Мировой порядок и структура общества, к которому мы присоединились в качестве независимого государства 25 лет назад, не успело стать глобальным благом".

Такой мир требует от подобных Эстонии стран особой внимательности, строгого сохранения ценностей, лежащих в основе общества, в особенности же - соблюдения норм международного права, считает глава государства.

Это особенно важно сегодня, "когда до начала председательства Эстонии в Совете Европы осталось 127 дней и немногим менее 7 часов," сказала президент.

По ее мнению, "внешняя политика и политика в сфере безопасности за последние 25 лет были для Эстонии успешными".

"Эстонские политики взяли на себя обязательства международного масштаба и выполняют их, иногда даже ценой потери внутриполитической популярности. Сегодня мы видим, насколько это важно. Нас заверяют, что не оставят нас в трудную минуту".

Президент признала, что "большая часть нас не готова жить в мультикультурном обществе, где эстонские обычаи не являются явно более важными, чем другие".

"Но поскольку мы, вероятно, не готовы к мультикультурному обществу, то должны сформулировать характеристику своего, эстонского. Мы должны суметь описать его и учить этому последовательно и деликатно," - призвала К.Кальюлайд.

При этом она отметила, что "готовность общаться на других языках, включая готовность государства уважать права здешних жителей, не владеющих эстонским языком, никогда не будет сигналом готовности принизить роль эстонского языка как государственного".

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Тэги: ЭСТОНИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]