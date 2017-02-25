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Дальнее зарубежье 25.02.2017 09:00

Египет почти в 2,5 раза повысит пошлину на въезд с 1 марта

Министерство иностранных дел Египта приняло решение повысить пошлины на въезд в Египет с $25 до $60 с 1 марта, сообщает в пятницу газета Egypt Independent.

Повышение коснется всех прибывающих через наземные, морские и воздушные порты. МИД уже уведомил об этом решении иммиграционные власти, пограничные пункты и туристические компании.

Сборы, наложенные на нарушителей визового режима, также будут подняты.

По данным издания, представители Туристической палаты Египта негативно восприняли это решение, назвав его неуместным в условиях снижения турпотока в страну. По их мнению, повышение стоимости въездной визы помешает притоку туристов.

На прошлой неделе стало известно, что российское правительство одобрило проект протокола о сотрудничестве с Египтом в сфере обеспечения авиабезопасности.

Разработка протокола началась после закрытия авиасообщения между Россией и Египтом в ноябре 2015 года, которое было инициировано РФ в связи с крушением над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа". На борту лайнера, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом.

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Тэги: ЕГИПЕТ, ТУРИЗМ, ПОШЛИНЫ, ПОВЫШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]