Египет почти в 2,5 раза повысит пошлину на въезд с 1 марта

Министерство иностранных дел Египта приняло решение повысить пошлины на въезд в Египет с $25 до $60 с 1 марта, сообщает в пятницу газета Egypt Independent.
Повышение коснется всех прибывающих через наземные, морские и воздушные порты. МИД уже уведомил об этом решении иммиграционные власти, пограничные пункты и туристические компании.
Сборы, наложенные на нарушителей визового режима, также будут подняты.
По данным издания, представители Туристической палаты Египта негативно восприняли это решение, назвав его неуместным в условиях снижения турпотока в страну. По их мнению, повышение стоимости въездной визы помешает притоку туристов.
На прошлой неделе стало известно, что российское правительство одобрило проект протокола о сотрудничестве с Египтом в сфере обеспечения авиабезопасности.
Разработка протокола началась после закрытия авиасообщения между Россией и Египтом в ноябре 2015 года, которое было инициировано РФ в связи с крушением над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа". На борту лайнера, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом.
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