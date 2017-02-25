В Свободной сирийской армии подвергли критике Ирак за авиаудары по ИГИЛ в Сирии

Свободная сирийская армия считает нелегитимным нанесение авиаударов ВВС Ирака по позициям ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии, сообщил "Интерфаксу" представитель группы вооружённой оппозиции, полковник Свободной сирийской армии Фарес Аль-Бабеш.
"ИГИЛ больше в Ираке, чем в Сирии, то, что они (ВВС Ирака - ИФ) делают в Сирии, нелегитимно",- сказал он, комментируя соответствующий вопрос.
"Вначале нужно избавиться от этой группы в Ираке",- сказал он.
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