В Свободной сирийской армии подвергли критике Ирак за авиаудары по ИГИЛ в Сирии

Свободная сирийская армия считает нелегитимным нанесение авиаударов ВВС Ирака по позициям ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии, сообщил "Интерфаксу" представитель группы вооружённой оппозиции, полковник Свободной сирийской армии Фарес Аль-Бабеш.

"ИГИЛ больше в Ираке, чем в Сирии, то, что они (ВВС Ирака - ИФ) делают в Сирии, нелегитимно",- сказал он, комментируя соответствующий вопрос.

"Вначале нужно избавиться от этой группы в Ираке",- сказал он.