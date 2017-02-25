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Дальнее зарубежье 25.02.2017 09:29

В Свободной сирийской армии подвергли критике Ирак за авиаудары по ИГИЛ в Сирии

Свободная сирийская армия считает нелегитимным нанесение авиаударов ВВС Ирака по позициям ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии, сообщил "Интерфаксу" представитель группы вооружённой оппозиции, полковник Свободной сирийской армии Фарес Аль-Бабеш.

"ИГИЛ больше в Ираке, чем в Сирии, то, что они (ВВС Ирака - ИФ) делают в Сирии, нелегитимно",- сказал он, комментируя соответствующий вопрос.

"Вначале нужно избавиться от этой группы в Ираке",- сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СИРИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ИРАК, АВИАУДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]