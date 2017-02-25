Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на востоке Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в акватории Арафурского моря в восточной части Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 04:11 мск в субботу землетрясения имел координаты - 8.52 градуса южной широты и 132.12 градуса восточной долготы. Эпицентр находился в 112 км к юго-востоку от южной оконечности острова Ямдена (архипелаг Танимбар), в 455 км к северу от города Дарвин в Австралии.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".