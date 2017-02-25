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Дальнее зарубежье 25.02.2017 09:58

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на востоке Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в акватории Арафурского моря в восточной части Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 04:11 мск в субботу землетрясения имел координаты - 8.52 градуса южной широты и 132.12 градуса восточной долготы. Эпицентр находился в 112 км к юго-востоку от южной оконечности острова Ямдена (архипелаг Танимбар), в 455 км к северу от города Дарвин в Австралии.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]