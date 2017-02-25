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Дальнее зарубежье 25.02.2017 10:25

Белый дом инициировал опровержения публикаций о якобы имевших место связях Трампа и его штаба с Россией - газета

Белый дом обратился к ряду высокопоставленных сотрудников разведки и конгрессменам с просьбой инициировать в СМИ публикацию материалов, опровергающих ранее растиражированные сообщения о якобы имевшихся связях президента Дональда Трампа и его окружения с Россией, сообщила газета The Washington Post.

"Администрация Трампа побудила высокопоставленных членов разведывательного сообщества и конгресса приложить усилия к публикации материалов, опровергающих о связях приближенных Трампа с Россией", - пишет издание.

По его данным, "от имени Белого дома" на минувшей неделе чиновники обзвонили некоторые СМИ с той же целью. Издание отмечает, что эти шаги последовали за неудавшейся попыткой администрации добиться от руководства ФБР заявлений для прессы о том, что публикации, касающиеся связей команды президента с Россией, носят спорный характер.

Это вызвало волну критики среди демократического меньшинства в конгрессе США, которое обвинило Белый дом в давлении на ФБР и подрыве независимости бюро.

Представитель Белого дома Шон Спайсер подтвердил, что сотрудники аппарата президента контактировали с разведывательным сообществом, в частности, ФБР, но давления не оказывали.

"Когда нам сообщили, что публикации (о связях команды Д.Трампа с Россией - ИФ) являются вымыслом, мы объявили журналистам, с кем еще они могут пообщаться, чтобы подтвердить информацию ФБР", - сказал пресс-секретарь.

В пятницу на брифинге для группы журналистов "расширенного пула" Белого дома Ш.Спайсер также сказал, что связи Д.Трампа и его ближайшего окружения с Россией - вымысел.

Он отметил, что "невозможно доказать несуществующее", и Д.Трамп не может "без конца отрицать то, чего никогда не было".

В то же время некоторые ведущие СМИ были не допущены в пятницу на ежедневный брифинг Ш.Спайсера.

Не смогли попасть на брифинг, в частности, CNN, New York Times, Buzzfeed, Би-би-си, The Hill, Politico и некоторые другие.

Ранее вместо традиционного объявления о времени ежедневного брифинга Ш.Спайсера журналистам пришла из Белого дома скорректированная информация: в этот раз, вопреки сложившейся практике, брифинг будет проходить без камер и исключительно для так называемого "расширенного пула" журналистов.

Агентство "Ассошиэйтед пресс", корреспондент которого мог присутствовать на брифинге, но не пошел на него из солидарности с не допущенными коллегами, распространило по этому поводу заявление, в котором подчеркнуло, что, по его мнению, "общество должно получать максимально возможный доступ к президенту".

Наблюдатели отмечают, что СМИ, которые были отстранены от участия в брифинге, ранее были замечены в публикации материалов, содержащих не проверенную или ложную информацию, порочащую президента.

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Тэги: США, АДМИНИСТРАЦИЯ, КОНГРЕССМЕНЫ, СМИ


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