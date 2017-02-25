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Дальнее зарубежье 25.02.2017 10:51

Журналистов ряда СМИ не пустили на брифинг в Белый дом - CNN

Ряд ведущих СМИ были не допущены в пятницу на ежедневный брифинг пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, сообщает телеканал CNN, представитель которого также не был допущен на пресс-конференцию.

По сообщению телеканала, помимо этого на пресс-конференцию не смогли попасть New York Times, Buzzfeed, Би-би-си, The Hill и другие СМИ. Представитель агентства Ассошиэйтед пресс не пошел на брифинг в знак солидарности с коллегами.

Ранее вместо традиционного объявления о времени ежедневного брифинга Ш.Спайсера журналистам пришла из Белого дома скорректированная информация: в этот раз, вопреки сложившейся практике, брифинг Ш.Спайсера проходил без камер и исключительно для так называемого "расширенного пула" журналистов.

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Тэги: США, БЕЛЫЙ/ДОМ, СМИ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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