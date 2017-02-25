Журналистов ряда СМИ не пустили на брифинг в Белый дом - CNN

Ряд ведущих СМИ были не допущены в пятницу на ежедневный брифинг пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, сообщает телеканал CNN, представитель которого также не был допущен на пресс-конференцию.

По сообщению телеканала, помимо этого на пресс-конференцию не смогли попасть New York Times, Buzzfeed, Би-би-си, The Hill и другие СМИ. Представитель агентства Ассошиэйтед пресс не пошел на брифинг в знак солидарности с коллегами.

Ранее вместо традиционного объявления о времени ежедневного брифинга Ш.Спайсера журналистам пришла из Белого дома скорректированная информация: в этот раз, вопреки сложившейся практике, брифинг Ш.Спайсера проходил без камер и исключительно для так называемого "расширенного пула" журналистов.