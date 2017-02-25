Совет министров Бельгии утвердил в пятницу проект закона, учреждающего "статус национальной солидарности" для жертв террористических актов, аналогичный применяемому к жертвам гражданских войн, сообщил сайт газеты Le Soir.

Это решение открывает путь для выплаты пенсий по возмещению ущерба близким жертв и пострадавшим, компенсации медицинских расходов и психологического ущерба, отмечает издание.

Этот статус будет распространяться на бельгийцев или резидентов в Бельгии - жертв терактов, совершенных на бельгийской территории или за рубежом. Речь идет о пожизненной помощи.

Это решение после всех необходимых процедур скоро вступит в силу, уточняет Le Soir.