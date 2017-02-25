Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7475 EUR   1.849 RUR   0.0303 GBR   2.1933 TRY   0.4888

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.66

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° Завтра 12° 27 Фев 28 Фев 10°

Дальнее зарубежье 25.02.2017 11:20

Жертвы терактов в Бельгии получат "статус национальной солидарности"

Совет министров Бельгии утвердил в пятницу проект закона, учреждающего "статус национальной солидарности" для жертв террористических актов, аналогичный применяемому к жертвам гражданских войн, сообщил сайт газеты Le Soir.

Это решение открывает путь для выплаты пенсий по возмещению ущерба близким жертв и пострадавшим, компенсации медицинских расходов и психологического ущерба, отмечает издание.

Этот статус будет распространяться на бельгийцев или резидентов в Бельгии - жертв терактов, совершенных на бельгийской территории или за рубежом. Речь идет о пожизненной помощи.

Это решение после всех необходимых процедур скоро вступит в силу, уточняет Le Soir.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛЬГИЯ, ТЕРРОРИЗМ, ЖЕРТВЫ, СТАТУС


Похожие новости


Участник терактов в Париже Абдеслам передан французским властям Власти Брюсселя закрывают рынки, магазины, наиболее посещаемые площадки, отменяют футбольные матчи и концерты В Брюсселе 32 человека предстали перед судом по обвинению в причастности к терроризму Бельгийский премьер-министр предупреждает, что абсолютной защиты от терроризма не бывает Террористы "Аль-Каиды" планируют атаки в Бельгии - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]