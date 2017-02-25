Служба безопасности Украины проверит, что депутат Савченко делала в Донецке

Служба безопасности Украины намерена провести разговор с депутатом Рады Надеждой Савченко на предмет ее посещения украинских военнопленных в Донецке, а также проверить информацию депутата Татьяны Рычковой о том, что Н.Савченко "подстрекала действующих украинских военнослужащих к свержению власти".

"Специально за народными депутатами мы не следим, но, получив информацию от народного депутата Рычковой, мы будем обязательно проверять эти данные, даже не ожидая официального обращения госпожи Рычковой", - сказал руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

При этом он подчеркнул: "Это слишком серьезные обвинения, чтобы их игнорировать".

В этом контексте А.Ткачук подчеркнул, что глава СБУ Василий Грицак уже дал поручение военной контрразведке провести соответствующую работу, опросить военнослужащих, о которых говорила депутат Т.Рычкова. "Соответственно по результатам этой проверки мы будем информировать общественность", - добавил он.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время уголовного производство в связи с появившейся информацией, не регистрируется, проводится только предварительная проверка.

Руководитель аппарата СБУ добавил, что если будут получены основания для открытия производства, то это будет сделано.

Отвечая на вопрос, известно ли СБУ о том, что Н.Савченко ездила в Донецк вместе с руководителем центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном для того, чтобы навестить украинских военнопленных, А.Ткачук отметил, что это "отдельная ситуация, которая также будет проверяться".

"Мы эту информацию также будем проверять, это не первое действие, которое госпожа Савченко делает вместе с Рубаном", - сказал представитель СБУ.

А.Ткачук отметил, что Н.Савченко не обязана информировать о своих передвижениях как народный депутат, "но, наверное, нам всем нужно помнить, каким образом Савченко попала сначала в плен, а потом в Российскую Федерацию. А теперь посещение оккупированных территорий вызывает определенное недоумение".

В этом контексте он подчеркнул целесообразность того, чтобы Н.Савченко рассказала сотрудникам СБУ о том, с какой целью она посещает Донбасс.

В свою очередь советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк на своей странице в соцсети Фейсбук выразил убеждение, что относительно Н.Савченко есть все основания открывать уголовное производство по ст.109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Сама Н.Савченко позже на своей странице в Фейсбук призвала граждан Украины поддержать ее.

"Прошу всю Украину поддержать меня, как поддерживали меня тогда, когда я была в плену. Я сейчас сознательно пошла на риск своей жизнью, чтобы освободить наших украинских пленных и довести гуманитарную составляющую минского процесса до финала... Мне очень нелегко, но я борюсь", - написала она на своей странице в соцсети.

Ранее депутат Украины фракции "Блок Петра Порошенко" Татьяна Рычкова заявила, что Н.Савченко "подстрекала военнослужащих к свержению власти в Украине", и призвала Генеральную прокуратуру и СБУ расследовать ее действия.

Позже в этот же день представитель Минобороны ДНР сообщил, что Н.Савченко в пятницу прибыла в Донецк, где намерена встретиться с украинскими военнопленными.