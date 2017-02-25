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Дальнее зарубежье 25.02.2017 12:21

Сотни сторонников национального государства прошли факельным шествием по Таллину

Факельное шествие сторонников национального государства состоялось в пятницу вечером в столице Эстонии Таллине.

Несколько сотен его участников собрались около памятника Освободительной войны 1918-1920 годов на площади Свободы по призыву молодежного крыла Эстонской консервативной народной партии "Синее пробуждение" и с транспарантом "Eesti Eest !" (За Эстонию!) прошли по улицам старого города.

Как заявил на шествии его организатор Руубен Каалеп (Ruuben Kaalep), "независимость может обеспечить только желание самих эстонцев сохранять и защищать свое национальное государство".

Он отметил, что если в первом подобном марше в 2014 году приняли участие 120 человек, то в прошлогоднем уже около 2 тыс. человек.

Марш проведен в связи с отмечаемой в Эстонии 99-й годовщиной независимости.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, НАЦИОНАЛИСТЫ, ШЕСТВИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]