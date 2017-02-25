Достигнуть консенсуса по вопросу объединения Высшего комитета по переговорам (ВКП) и "Каирской платформы" сирийкой оппозиции на встрече в Женеве не удалось, сообщил "Интерфаксу" представитель "Каирской платформы" Джихад Макдиси.

"Мы не договорились", - сообщил он.

"Мы просто провели консультации", - добавил Д.Макдиси.

Ранее сообщалось, что ВКП и "Каирская платформа" пытаются сблизить позиции.