Армения вела интенсивный обстрел азербайджанских позиций в Карабахе из минометов и гранатометов - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана отмечает рост интенсивности обстрелов азербайджанских позиций со стороны Вооруженных сил Армении на линии соприкосновения.
«Формирования вооруженных сил Армении, используя 82-миллиметровые минометы, снайперские винтовки и крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 120 раз. В том числе по азербайджанским позициям из 82-миллиметровых минометов было выпущено 46 снарядов», - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.
Р.Бабаев
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