Всех рыбаков сняли с отколовшейся в Охотском море льдины

Спасатели сняли со льдины, отколовшейся в заливе Мордвинова на юге Сахалина, всех находившихся на ней рыбаков-любителей, сообщает в субботу пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Медицинская помощь никому из спасённых не потребовалась. В настоящее время спасатели проводят осмотр льдины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, информация о происшествии поступила спасателям в субботу в 14:40 местного времени (06:40 мск).

"В заливе Мордвинова в районе села Охотское (Корсаковский район) в результате отжимного ветра образовалась трещина, за которой оказалось 20 рыбаков-любителей, не имеющих возможность самостоятельно ее преодолеть", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что спасательные работы осложнялись неблагоприятными метеоусловиями (ветер, снег). По той же причине применение вертолёта было невозможно.

К спасательной операции было привлечено 25 человек и 13 единиц техники.