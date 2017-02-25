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СНГ 25.02.2017 13:15

Всех рыбаков сняли с отколовшейся в Охотском море льдины

Спасатели сняли со льдины, отколовшейся в заливе Мордвинова на юге Сахалина, всех находившихся на ней рыбаков-любителей, сообщает в субботу пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Медицинская помощь никому из спасённых не потребовалась. В настоящее время спасатели проводят осмотр льдины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, информация о происшествии поступила спасателям в субботу в 14:40 местного времени (06:40 мск).

"В заливе Мордвинова в районе села Охотское (Корсаковский район) в результате отжимного ветра образовалась трещина, за которой оказалось 20 рыбаков-любителей, не имеющих возможность самостоятельно ее преодолеть", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что спасательные работы осложнялись неблагоприятными метеоусловиями (ветер, снег). По той же причине применение вертолёта было невозможно.

К спасательной операции было привлечено 25 человек и 13 единиц техники.

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Тэги: РОССИЯ, САХАЛИН, МЧС, РЫБАКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]