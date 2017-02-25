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Регион 25.02.2017 11:49

Турция готова к участию в операции по освобождению Ракки от ИГ - глава турецкого МИД

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова к участию в операции по освобождению сирийской Ракки от боевиков террористической группировки "Исламское государство" и обсудила этот вопрос с участниками международной коалиции.

"Тема Ракки обсуждена с представителями Франции, Великобритании и Германии. При правильном планировании и с привлечением местных сил мы сможем с легкостью очистить территории Сирии от террористов ДАИШ", - приводит его слова агентство Анадолу.

По его словам, разминирование в городе Эль-Баб еще не окончено, несмотря на то, что он освобожден от ИГ.

"После уничтожения взрывных устройств, мирные жители смогут безопасно вернуться в Эль-Баб", - отметил турецкий министр.

Комментируя дальнейший ход операции "Щит Евфрата", М.Чавушоглу отметил, что от террористов необходимо освободить и город Манбидж, где на сегодня действуют сторонники курдских сирийских "отрядов народной самообороны" (YPG), которые Анкара считает террористическими.

"Мы ожидаем от США шагов по выводу отрядов YPG из Манбиджа. Далее планируем операцию на Ракку", - подчеркнул М.Чавушоглу.

При этом глава турецкого МИД заявил о готовности Турции открыть новую страницу в отношениях с США

"Для этого нужны конкретные шаги. Нужно наполнить турецко-американские отношения новым смыслом. Для этого есть все необходимое, в том числе и новая администрация США, которая признает ошибки прошлого", - пояснил М.Чавушоглу.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, СИРИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]