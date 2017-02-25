Виновные в Ходжалинском геноциде должны понести заслуженное наказание – вице-премьер Азербайджана

Виновные в совершении Ходжалинского геноцида лица должны понести заслуженное наказание, заявил вице-премьер Азербайджана, зампредседателя правящей партии «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан») Али Ахмедов.
«Наша цель заключается в том, чтобы в отношении совершивших Ходжалинский геноцид было возбуждено уголовное дело, и чтобы они понесли заслуженное наказание», - подчеркнул А.Ахмедов в субботу в беседе с журналистами.
Вице-премьер положительно оценил прозвучавшее накануне в Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана предложение о создании Музея Ходжалы и появления памятника памяти жертв Ходжалинского геноцида на Аллее шехидов.
«Перед нами и перед всем миром стоит задача привлечения виновных в совершении Ходжалинского геноцида к уголовной ответственности. Мы должны также добиться признания Ходжалинского геноцида со стороны международных организаций», - отметил он.
Вице-премьер подчеркнул, что азербайджанское государство держит в центре внимания вопрос оказания помощи пострадавшим в Ходжалинской геноциде гражданам.
События в Ходжалы являются одними из наиболее трагичных в истории армянской оккупации части азербайджанской территории. В ночь с 25 на 26-е февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке тяжелой техники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшего СССР, расквартированного в городе Ханкенди, осуществили захват города Ходжалы, в результате были зверски убиты как минимум 613 человек, из них - 106 женщин, 63 малолетних детей, 70 стариков; восемь семей были полностью уничтожены; 487 человек стали инвалидами, 1275 были взяты в плен, 150 пропали без вести.
Р.Бабаев
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