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Карабахский конфликт 25.02.2017 11:45

Виновные в Ходжалинском геноциде должны понести заслуженное наказание – вице-премьер Азербайджана

Виновные в совершении Ходжалинского геноцида лица должны понести заслуженное наказание, заявил вице-премьер Азербайджана, зампредседателя правящей партии «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан») Али Ахмедов.

«Наша цель заключается в том, чтобы в отношении совершивших Ходжалинский геноцид было возбуждено уголовное дело, и чтобы они понесли заслуженное наказание», - подчеркнул А.Ахмедов в субботу в беседе с журналистами.

Вице-премьер положительно оценил прозвучавшее накануне в Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана предложение о создании Музея Ходжалы и появления памятника памяти жертв Ходжалинского геноцида на Аллее шехидов.

«Перед нами и перед всем миром стоит задача привлечения виновных в совершении Ходжалинского геноцида к уголовной ответственности. Мы должны также добиться признания Ходжалинского геноцида со стороны международных организаций», - отметил он.

Вице-премьер подчеркнул, что азербайджанское государство держит в центре внимания вопрос оказания помощи пострадавшим в Ходжалинской геноциде гражданам.

События в Ходжалы являются одними из наиболее трагичных в истории армянской оккупации части азербайджанской территории. В ночь с 25 на 26-е февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке тяжелой техники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшего СССР, расквартированного в городе Ханкенди, осуществили захват города Ходжалы, в результате были зверски убиты как минимум 613 человек, из них - 106 женщин, 63 малолетних детей, 70 стариков; восемь семей были полностью уничтожены; 487 человек стали инвалидами, 1275 были взяты в плен, 150 пропали без вести.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ХОДЖАЛЫ, ГЕНОЦИД, ВИЦЕ/ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]