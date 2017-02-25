Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7475 EUR   1.849 RUR   0.0303 GBR   2.1933 TRY   0.4888

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.66

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° Завтра 12° 27 Фев 28 Фев 10°

Карабахский конфликт 25.02.2017 13:25

Азербайджанские солдаты способны дать достойный отпор провокациям армянской армии – вице-премьер

Азербайджанская армия в состоянии достойно противостоять предпринимаемым ВС Армении провокациям, заявил вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов.

«Уверен, что азербайджанская армия, наши героические солдаты и сегодня, как и всегда ранее, способны дать достойный отпор предпринимаемым подразделениями ВС Армении провокациям», - подчеркнул А.Ахмедов, комментируя журналистам провокационные действия армянской армии в зоне карабахского конфликта в ночь с 24 на 25 февраля.

Он отметил, что армяне не впервые совершают провокации на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск.

«Они всегда под различными предлогами прибегают к провокационным действиям. Похоже, что армянская сторона не собирается отказываться от них и в дальнейшем», - сказал вице-премьер.

Он назвал не случайными подобные действия ВС Армении в преддверии 25-летия Ходжалинского геноцида.

«Уверен, что враг и в этот раз получит достойный отпор и будет горько сожалеть о своих действиях. Наша армия способна не только противостоять таким провокациям, но и участвовать в более широкомасштабных боях», - подчеркнул А.Ахмедов.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ПРОВОКАЦИЯ, ВИЦЕ/ПРЕМЬЕР


Похожие новости


Армянские военные подразделения совершили провокации по всей линии фронта, имеются потери – Минобороны Азербайджана Армения вела интенсивный обстрел азербайджанских позиций в Карабахе из минометов и гранатометов - Минобороны Баку создает официальную рабгруппу для оценки ущерба, нанесенного Арменией в результате оккупации азербайджанских земель ВС Азербайджана в ночь на пятницу вынудили армянскую диверсионную группу отступить на прежние позиции - Минобороны Армения вела интенсивный обстрел азербайджанских позиций в Карабахе из гранатометов и снайперских винтовок, заявляют в Баку Армения обстреливала азербайджанские позиции в Карабахе из минометов и пулеметов - Минобороны Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]