Азербайджанские солдаты способны дать достойный отпор провокациям армянской армии – вице-премьер

Азербайджанская армия в состоянии достойно противостоять предпринимаемым ВС Армении провокациям, заявил вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов.
«Уверен, что азербайджанская армия, наши героические солдаты и сегодня, как и всегда ранее, способны дать достойный отпор предпринимаемым подразделениями ВС Армении провокациям», - подчеркнул А.Ахмедов, комментируя журналистам провокационные действия армянской армии в зоне карабахского конфликта в ночь с 24 на 25 февраля.
Он отметил, что армяне не впервые совершают провокации на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск.
«Они всегда под различными предлогами прибегают к провокационным действиям. Похоже, что армянская сторона не собирается отказываться от них и в дальнейшем», - сказал вице-премьер.
Он назвал не случайными подобные действия ВС Армении в преддверии 25-летия Ходжалинского геноцида.
«Уверен, что враг и в этот раз получит достойный отпор и будет горько сожалеть о своих действиях. Наша армия способна не только противостоять таким провокациям, но и участвовать в более широкомасштабных боях», - подчеркнул А.Ахмедов.
Р.Бабаев
Баку и Тегеран заинтересованы в бизнес-форумах с участием предпринимателей из Турции и Грузии – глава Минэкономики Азербайджана
Один из банков в Азербайджане откроет филиал в Иране – министр экономики
Цены на нефть продолжают снижение, Brent торгуется на уровне $55,22 за баррель
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 и пострадали 6 человек - МВД
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Моуринью оказался недоволен тем, что его команде предстоит сыграть с "Ростовом"
За абитуриентов, впервые участвующих во вступительных экзаменах в вузы и ссузы, экзаменационная плата будет выплачиваться из госбюджета Азербайджана
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Дата встречи Порошенко и Трампа все еще обсуждается - глава МИД Украины
Свыше 20 человек погибли и десятки ранены в результате взрывов в сирийском Хомсе
Служба безопасности Украины проверит, что депутат Савченко делала в Донецке
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
ООО «Азпетрол Лтд.» стало партнером Caspian Energy Forum Baku – 2017
«ASE EXPRESS & OCS, DSV» стала партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»