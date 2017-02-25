Азербайджанские солдаты способны дать достойный отпор провокациям армянской армии – вице-премьер

Азербайджанская армия в состоянии достойно противостоять предпринимаемым ВС Армении провокациям, заявил вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов.

«Уверен, что азербайджанская армия, наши героические солдаты и сегодня, как и всегда ранее, способны дать достойный отпор предпринимаемым подразделениями ВС Армении провокациям», - подчеркнул А.Ахмедов, комментируя журналистам провокационные действия армянской армии в зоне карабахского конфликта в ночь с 24 на 25 февраля.

Он отметил, что армяне не впервые совершают провокации на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск.

«Они всегда под различными предлогами прибегают к провокационным действиям. Похоже, что армянская сторона не собирается отказываться от них и в дальнейшем», - сказал вице-премьер.

Он назвал не случайными подобные действия ВС Армении в преддверии 25-летия Ходжалинского геноцида.

«Уверен, что враг и в этот раз получит достойный отпор и будет горько сожалеть о своих действиях. Наша армия способна не только противостоять таким провокациям, но и участвовать в более широкомасштабных боях», - подчеркнул А.Ахмедов.

Р.Бабаев