Один из банков в Азербайджане откроет филиал в Иране – министр экономики

Один из банков в Азербайджане планирует открытие филиала в Иране, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.
«Этот вопрос является предметом двусторонних обсуждений», - сказал Ш.Мустафаев на пресс-конференции в субботу.
При этом он не стал уточнять название банка.
Министр подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в расширении торгово-экономических связей с Ираном.
«В 2016 году взаимный товарооборот вырос на 70%. Но мы имеем потенциал для расширения сотрудничества в ненефтяном секторе», - подчеркнул он.
Ш.Мустафаев добавил, что суммарные иранские инвестиции в экономику Азербайджана составили $2,7 млрд, из которых $2,6 млрд было вложено в нефтегазовый сектор. При этом, иранские компании в нефтегазовом секторе от операций в Азербайджане получили прибыль на общую сумму $1,7 млрд.
А.Азизов
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