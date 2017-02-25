Один из банков в Азербайджане откроет филиал в Иране – министр экономики

Один из банков в Азербайджане планирует открытие филиала в Иране, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

«Этот вопрос является предметом двусторонних обсуждений», - сказал Ш.Мустафаев на пресс-конференции в субботу.

При этом он не стал уточнять название банка.

Министр подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в расширении торгово-экономических связей с Ираном.

«В 2016 году взаимный товарооборот вырос на 70%. Но мы имеем потенциал для расширения сотрудничества в ненефтяном секторе», - подчеркнул он.

Ш.Мустафаев добавил, что суммарные иранские инвестиции в экономику Азербайджана составили $2,7 млрд, из которых $2,6 млрд было вложено в нефтегазовый сектор. При этом, иранские компании в нефтегазовом секторе от операций в Азербайджане получили прибыль на общую сумму $1,7 млрд.

А.Азизов