Баку и Тегеран заинтересованы в бизнес-форумах с участием предпринимателей из Турции и Грузии – глава Минэкономики Азербайджана

Баку и Тегеран могут организовать бизнес-форумы в формате Азербайджан-Турция-Иран и Азербайджан-Турция-Грузия-Иран.

«Иран заинтересован в участии в бизнес-форумах в трехстороннем и четырехстороннем формате, а именно Азербайджан-Турция-Иран и Азербайджан-Турция-Грузия-Иран», - сказал министр экономики Шахин Мустафаев на пресс-конференции в субботу по итогам визита в Иран.

По его словам, очередной бизнес-форум в формате Азербайджан-Турция-Грузия пройдет в Азербайджане. «Мы хотим, чтобы к этому форуму присоединились и иранские компании. Поэтому вопрос проведения четырехстороннего форума находится на повестке дня. Такие форумы могут быть результативными», - отметил глава Минэкономики.

Ш.Мустафаев добавил, что в скором времени планируется открытие авиарейса между азербайджанской Габалой и иранской Урмией.

А.Азизов