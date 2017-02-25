Баку и Тегеран заинтересованы в бизнес-форумах с участием предпринимателей из Турции и Грузии – глава Минэкономики Азербайджана

Баку и Тегеран могут организовать бизнес-форумы в формате Азербайджан-Турция-Иран и Азербайджан-Турция-Грузия-Иран.
«Иран заинтересован в участии в бизнес-форумах в трехстороннем и четырехстороннем формате, а именно Азербайджан-Турция-Иран и Азербайджан-Турция-Грузия-Иран», - сказал министр экономики Шахин Мустафаев на пресс-конференции в субботу по итогам визита в Иран.
По его словам, очередной бизнес-форум в формате Азербайджан-Турция-Грузия пройдет в Азербайджане. «Мы хотим, чтобы к этому форуму присоединились и иранские компании. Поэтому вопрос проведения четырехстороннего форума находится на повестке дня. Такие форумы могут быть результативными», - отметил глава Минэкономики.
Ш.Мустафаев добавил, что в скором времени планируется открытие авиарейса между азербайджанской Габалой и иранской Урмией.
А.Азизов
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