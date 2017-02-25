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Бизнес и законодательство 25.02.2017 14:06

Баку и Тегеран заинтересованы в бизнес-форумах с участием предпринимателей из Турции и Грузии – глава Минэкономики Азербайджана

Баку и Тегеран могут организовать бизнес-форумы в формате Азербайджан-Турция-Иран и Азербайджан-Турция-Грузия-Иран.

«Иран заинтересован в участии в бизнес-форумах в трехстороннем и четырехстороннем формате, а именно Азербайджан-Турция-Иран и Азербайджан-Турция-Грузия-Иран», - сказал министр экономики Шахин Мустафаев на пресс-конференции в субботу по итогам визита в Иран.

По его словам, очередной бизнес-форум в формате Азербайджан-Турция-Грузия пройдет в Азербайджане. «Мы хотим, чтобы к этому форуму присоединились и иранские компании. Поэтому вопрос проведения четырехстороннего форума находится на повестке дня. Такие форумы могут быть результативными», - отметил глава Минэкономики.

Ш.Мустафаев добавил, что в скором времени планируется открытие авиарейса между азербайджанской Габалой и иранской Урмией.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, РЕГИОН, ИНТЕРЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]