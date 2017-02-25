Баку и Тегеран готовят визит президента Алиева в Иран – министр экономики Азербайджана

Баку и Тегеран ведут подготовку официального визита президента Ильхама Алиева в Иран, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.
«В настоящее время ведется подготовка визита И.Алиева в Иран», - сказал Ш.Мустафаев на пресс-конференции в субботу.
По его словам, пока преждевременно говорить о документах, которые будут подписаны в рамках визита.
Министр также не стал раскрывать конкретных сроков визита.
«В рамках визита будут обсуждаться вопросы, представляющие взаимный интерес», - подчеркнул Ш.Мустафаев.
Ранее сообщалось, что визит И.Алиева в Иран запланирован на март 2017 года.
А.Азизов
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