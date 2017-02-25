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Внешняя политика 25.02.2017 14:13

Баку и Тегеран готовят визит президента Алиева в Иран – министр экономики Азербайджана

Баку и Тегеран ведут подготовку официального визита президента Ильхама Алиева в Иран, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

«В настоящее время ведется подготовка визита И.Алиева в Иран», - сказал Ш.Мустафаев на пресс-конференции в субботу.

По его словам, пока преждевременно говорить о документах, которые будут подписаны в рамках визита.

Министр также не стал раскрывать конкретных сроков визита.

«В рамках визита будут обсуждаться вопросы, представляющие взаимный интерес», - подчеркнул Ш.Мустафаев.

Ранее сообщалось, что визит И.Алиева в Иран запланирован на март 2017 года.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]