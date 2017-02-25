Шойгу не исключает возрождения военно-прикладных игр для подрастающего поколения

Министерство обороны РФ хотело бы возродить военно-прикладные игры для подрастающего поколения по аналогии с "Зарницей", спортивным ориентированием, которые были очень популярны в своё время, сообщил глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Много ходит разговоров и слухов на эту тему. Докладываю, что называется, из первых уст. Мы, конечно же, хотели бы возродить в каком-то виде прикладные, юнармейские игры", - сказал в субботу С.Шойгу в интервью телеканалу "Матч ТВ" на Третьих зимних Всемирных военных играх, которые идут в Сочи.

"В наше время - это была игра "Зарница". Все её помнят, вся страна в неё играла, все делали себе автоматы и пистолеты из подручных материалов. Но мы хотим в это вложить ещё и некое патриотическое наполнение, чтобы у людей в памяти вместе с этими играми оседала история страны, история подвигов наших отцов и дедов", - отметил министр.

В качестве примера он привёл подмосковный парк "Патриот", где, в частности, воссоздана большая партизанская деревня.

"Сегодня там буквально паломничество. Люди идут, смотрят, изучают, живут там. Там есть и штаб, и типография, и школа, и конюшня, и баня партизанская", - пояснил С.Шойгу.

По его словам, сейчас в парке завершается работа по воссозданию одного или нескольких участков линии фронта времён Великой Отечественной войны - с блиндажами, окопами, и другими военными объектами той поры.

"Возможно, это будет фрагмент из Сталинградской битвы, возможно - из Курской дуги. Но это непременно будет какая-то знаковая вещь. Конечно, мы бы хотели бы построить легендарный Дом Павлова. Хотели бы - не говорю, что мы уже готовы к этому",- заключил министр.