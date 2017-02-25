Турция хочет от США признания того, что операция по освобождению сирийской Ракки должна осуществляться на условиях Анкары - эксперт

Анкара, заявив в очередной раз о готовности своего участия в операции по взятию сирийской Ракки, фактически дала сигнал, что возможные действия США в Сирии следует рассматривать в контексте российско-турецких договоренностей, считает руководитель политического направления Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев.

"Намерение участвовать в операции по взятию Ракки является позитивным сигналом со стороны Турции. Анкара идет рука об руку с Москвой, и весь торг, который сейчас идет между Турцией и США, невозможно рассматривать вне контекста российско-турецких договоренностей. Это константа, и от нее будут отталкиваться все", - заявил Ю.Мавашев в субботу "Интерфаксу".

Как отмечает тюрколог, Турция в настоящее время предпринимает попытки добиться от США признания того, что операция по освобождению Ракки должна осуществляться на условиях Анкары.

"Турки задались целью убедить новую американскую администрацию в том, что операция по взятию Ракки должна быть начата на условиях Анкары. Турецкая сторона фактически настаивает на том, что право голоса Вашингтона по Сирии не может быть сопоставимо с правом голоса Анкары. В качестве примера турки демонстрируют американцам, что продвижение к Эль-Бабу стало возможным благодаря взаимодействию с Москвой, и одновременно, совершенно ясно дается понять, что все то было совершено без участия США", - сказал собеседник агентства.

Признание правил, которые предлагает Анкара, означают, что американцы учтут турецкую позицию относительно вооруженных формирований курдов, действующих на севере Сирии, отмечает эксперт.

"У американцев есть определенные обязательства перед курдами, а Манбидж является основной базой сил партии Демократического союза, которых Анкара рассматривает, как террористов. Анкара дает понять Вашингтону, что готова участвовать в операции по взятию Ракки, если США примут турецкую позицию по курдам. Признание американцами турецких правил означает, чтобы курдские кантоны не должны объединиться. Иными словами, Турция добивается, чтобы операция "Щит Евфрата" (начатая Турцией на севере Сирии в августе 2016 г - ИФ) стала нерушимым "статус кво", - сказад Ю.Мавашев.

"Нельзя сказать, что американская администрация обозначила свою позицию по Ракке, хотя не так давно было объявлено, что ожидается встреча Эрдогана с Трампом (президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп - ИФ). До этого глава ЦРУ Майкл Помпео приезжал в Турцию. И как раз на этой встрече обсуждалась операция в Ракке. Судя по турецким СМИ, никаких проблем не возникло. По всей видимости, была достигнута некоторая договоренность. В данном случае, эти контакты не стоит рассматривать, как шаги, предпринимаемы в "пику" России", - считает эксперт.

По его оценке, заявления из Анкары, координирующей с Москвой свои действия в Сирии, означает, что при планировании наступательных действий в рамках операции "Щит Евфрата" турецкие военные будут рассчитывать на помощь своих российских коллег.

"Турция, теряя такое количество людей в Эль-Бабе, на Ракку, конечно, в одиночку не пойдет. Фактически турецкая военная операция ведется в координации и согласовании с Москвой. Турки неоднократно подчеркивали, что при взятии Ракки Анкара хотела бы взаимодействовать с российскими вооруженными силами", - сказал он.

При этом, для турок имеет стратегическое значение решения вопроса с Манбиджем, открывающем путь на Ракку, отмечает тюрколог. "Ключевой момент для Анкары заключается в том, что прежде, чем начать операцию по взятию Ракки, нужно взять Мамбидж. Поэтому, от того, какой результат мы увидим в Мамбидже, будет зависеть продвижению в сторону Ракки", - сказал он.

Активность Турции в отношении Ракки имеет для президента Реджепа Эрдогана также важное внутриполитическое значение. "В связи с конституционными изменениями, которые грядут в Турции, Эрдогану важно продемонстрировать турецкой общественности свою решимость, показать, что в Сирии он является победителем. Ранее, когда были трения с Москвой, он был проигравшим, поскольку турецкая активность осложнялась российским присутствием в Сирии. Теперь ситуация иная, и то, что Москва и Анкара договорились, и стали партнерами, означает, то что вопрос взятия Ракки, в любом случае, будет обсуждаться с Россией", - сказал Ю.Мавашев.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что Анкара готова к участию в операции по освобождению сирийской Ракки от боевиков террористической группировки "Исламское государство" и обсудила этот вопрос с участниками международной коалиции.