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Дальнее зарубежье 25.02.2017 17:27

Правительство США в начале марта начнет принимать заявки на строительство стены на границе с Мексикой - газета

Таможенно-пограничная служба США начнет принимать проекты дизайна стены на границе с Мексикой в начале марта, сообщает в субботу американская газета "Чикаго Трибьюн"

По ее информации, ведомство опубликует примерно 6 марта объявление о приеме заявок от потенциальных подрядчиков, которые смогут направить проекты до 10 марта.

При этом к 20 марта будут определены финалисты конкурса, а до 24 марта они должны будут представить смету расходов их проекта.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что решение проблемы нелегальных иммигрантов, прибывающих в США из Мексики - один из его приоритетов. В частности, президент подтвердил намерение построить стену на границе с Мексикой, чтобы затруднить нелегалам путь на американскую территорию.

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Тэги: США, МЕКСИКА, СТЕНА, КОНКУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]