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Инфраструктура и тендеры 25.02.2017 16:55

Баку и Тегеран будут активно продвигать проект «Худаферин» и «Гыз галасы»

Проект «Худаферин» и «Гыз Галасы» свидетельствует о международном признании территориальной целостности Азербайджана, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

«В соглашении о реализации проекта «Худаферин» и «Гыз Галасы» выражено уважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана и Ирана. Реализация этого проекта свидетельствует о международном признании территориальной целостности Азербайджана», - сказал Ш.Мустафаев на пресс-конференции в субботу по итогам визита в Иран.

Он отметил, что во время ознакомления с процессом реализации проекта азербайджанская делегация узнала подробности о судьбе оккупированного армянами села Худаферин.

«Азербайджанское село Худаферин было полностью разрушено армянами. Дома сровняли с землей, полностью уничтожили инфраструктуру. Армяне разобрали полностью железнодорожные пути», - сказал министр.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил в июле 2016 года азербайджано-иранское соглашение о продолжении строительства гидроузла и гидроэлектростанции «Худаферин» и «Гыз галасы» над рекой Араз и совместного использования энергетических и водных ресурсов. Данный документ является продолжением ратифицированного ранее соглашения, реализация которого началась еще в 1989 году, но была приостановлена вследствие оккупации Арменией части территории Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ХУДАФЕРИН, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]