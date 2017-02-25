Баку и Тегеран будут активно продвигать проект «Худаферин» и «Гыз галасы»

Проект «Худаферин» и «Гыз Галасы» свидетельствует о международном признании территориальной целостности Азербайджана, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

«В соглашении о реализации проекта «Худаферин» и «Гыз Галасы» выражено уважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана и Ирана. Реализация этого проекта свидетельствует о международном признании территориальной целостности Азербайджана», - сказал Ш.Мустафаев на пресс-конференции в субботу по итогам визита в Иран.

Он отметил, что во время ознакомления с процессом реализации проекта азербайджанская делегация узнала подробности о судьбе оккупированного армянами села Худаферин.

«Азербайджанское село Худаферин было полностью разрушено армянами. Дома сровняли с землей, полностью уничтожили инфраструктуру. Армяне разобрали полностью железнодорожные пути», - сказал министр.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил в июле 2016 года азербайджано-иранское соглашение о продолжении строительства гидроузла и гидроэлектростанции «Худаферин» и «Гыз галасы» над рекой Араз и совместного использования энергетических и водных ресурсов. Данный документ является продолжением ратифицированного ранее соглашения, реализация которого началась еще в 1989 году, но была приостановлена вследствие оккупации Арменией части территории Азербайджана.

Р.Бабаев