Дело о коррупции возбуждено против киргизского оппозиционера

Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело в отношении лидера оппозиционной фракции "Ата-Мекен" (Родина) Омурбека Текебаева по признакам преступлений, предусмотренных статьями о коррупции и мошенничестве, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства.

"Уголовное дело возбуждено по результатам рассмотрения поступивших из Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) материалов, куда с письменным заявлением о привлечении к ответственности О.Текебаева обратился владелец ряда телекоммуникационных компаний РФ Леонид Маевский", - сказал представитель пресс-службы.

Комментариями Л.Маевского относительно заявлений Генпрокуратуры Киргизии "Интерфакс" не располагает.

Между тем, в киргизской Генпрокуратуре утверждают, что в своем заявлении Л.Маевский "указал, что в 2010 году О.Текебаев, будучи заместителем председателя временного правительства Киргизии, получил от него 1 миллион долларов, взяв на себя обязательства по созданию для Л.Маевского преференций: на первоначальном этапе - допуску его к управлению ЗАО "Альфа Телеком" (сотовый оператор Киргизии, торговая марка MegaCom), а в последующем - продажей ему акций данной сотовой компании за "откат" в размере от 10% до 15% от общей суммы реализации и оказанием политического покровительства".

Как заявил представитель пресс-службы Генпрокуратуры Киргизии, из обращения Л.Маевского также следует, что "свои обязательства Текебаев так и не исполнил, а полученные денежные средства возвращать отказался, угрожая физической расправой в случае предъявления каких-либо требований и распространения информации о состоявшемся факте".

"Таким образом, Л.Маевский практически подтвердил ранее неоднократно публично приведенные доводы бывшего члена политической партии "Ата-Мекен" Омурбека Абдрахманова, а также представителя компании "Пенвел" Раушан Рыкуновой о причастности Текебаева и ряда других приближенных к нему лиц к различного рода незаконным действиям и манипуляциям, связанным с акциями ЗАО "Альфа Телеком" и обогащению за этот счет", - отметил представитель пресс-службы.

По его словам, "О.Текебаев, занимая ответственное должностное положение в органах государственной власти, в противоправной устойчивой связи с другими лицами посягнул на общественные отношения, обеспечивающие авторитет и репутацию госслужбы (...), создав угрозу интересам общества и государства". "Кроме того, войдя в доверие к отдельному гражданину, путем обмана завладел его денежными средствами в особо крупном размере", - добавил представитель пресс-службы киргизской Генпрокуратуры.

В пресс-службе также сообщили, что расследование уголовного дела поручено следственному управлению ГКНБ Киргизии.

В свою очередь в пресс-службе партии "Ата-Мекен" сообщили, что в настоящее время О.Текебаев находится в Вене, где участвует в заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Парламентарий пока не доступен для комментариев.

Ранее Генпрокуратура Киргизии также возбудила уголовные дела в отношении еще двух членов партии "Ата-Мекен": бывшего министра юстиции Алмамбета Шыкмаматова и экс-генпрокурора Аиды Саляновой.

Осенью прошлого года фамилии всех троих фигурировали в документах, полученных из оффшорной зоны в Белизе, переданных главой спецслужбы Абдилем Сегизбаевым президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву, о причастности парламентариев к возможным махинациям с акциями ЗАО "Альфа-Телеком" и якобы имеющих место связях с Максимом Бакиевым - младшим сыном экс-президента Курманбека Бакиева.

Парламентарии заявили, что документы были сфальсифицированы.