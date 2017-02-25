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Происшествия 25.02.2017 17:11

Гражданин России пытался вывезти в Грузию незадекларированную валюту на $17,8 тыс.

Сотрудники Главного управления таможни на воздушном транспорте Азербайджана предотвратили попытку незаконного вывоза за пределы республики гражданином России незадекларированной валюты на $17,8 тыс., сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«У собиравшегося лететь авиарейсом Баку-Тбилиси гражданина России таможенники обнаружили незадекларированные $17,8 тыс.», - говорится в сообщении ГТК.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯНИН, ТАМОЖНЯ, ДОЛЛАРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]