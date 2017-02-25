В Малайзии могут арестовать дипломата из КНДР, если он не будет сотрудничать со следствием по делу о смерти Ким Чен Нама

Правительство Малайзии заявило, что может арестовать одного из сотрудников посольства КНДР, которого хотят допросить по делу о смерти Ким Чен Нама, если он откажется от сотрудничества с полицией, сообщают в субботу западные СМИ.
Ранее на этой неделе, власти Малайзии заявили, что сотрудник посольства Северной Кореи в стране 44-летний Хен Кван Сун был объявлен в розыск для допроса по поводу убийства сводного брата лидера КНДР Ким Чен Нама.
По словам главы полиции штата Селангор Абдул Самах Мат дипломату будет дан "разумный" отрезок времени до того, как сама полиция не предпримет действия. "Следующим шагом станет выдача судом ордера на арест", - сказал он.
Ранее сообщалось, что полиция уверена в причастности к убийству пятерых северных корейцев. Четверо из них покинули Малайзию в день убийства, один наряду с двумя женщинами - вьетнамкой и индонезийкой - арестован.
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