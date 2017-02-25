Азербайджанская армия уничтожила огневую позицию и беспилотник ВС Армении, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«Подразделения азербайджанской армии уничтожили долговременную огневую точку ВС Армении, подвергших 25 февраля обстрелу наши позиции, а также беспилотный летательный аппарат, пытавшийся совершать полеты разведывательного характера над позициями наших ВС в направлении села Талыш фронта», - говорится в сообщении.

Враг понес потери, сообщает оборонное ведомство Азербайджана.

Также Минобороны приводит видеоссылку уничтожения вражеского объекта (http://mod.gov.az/ru/news/unichtozheny-dot-i-bpla-vooruzhennyh-sil-armenii-font-color-red-video-font-17798.html).

Р.Бабаев