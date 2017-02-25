Де Мистура в субботу встретится с главой делегации сирийского правительства

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура проведёт в субботу встречу с главой делегации правительства Сирии Башаром Джаафари, сообщил "Интерфаксу" источник в делегации правительства.

"Да, встреча состоится сегодня. Обсудим предложения де Мистуры", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что С. де Мистура предложил делегациям план проведения переговоров, в котором предлагается создать рабочие группы по трём направлениям: по конституции, выборам и переходной власти в Сирии.