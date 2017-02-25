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Дальнее зарубежье 25.02.2017 19:56

Де Мистура в субботу встретится с главой делегации сирийского правительства

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура проведёт в субботу встречу с главой делегации правительства Сирии Башаром Джаафари, сообщил "Интерфаксу" источник в делегации правительства.

"Да, встреча состоится сегодня. Обсудим предложения де Мистуры", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что С. де Мистура предложил делегациям план проведения переговоров, в котором предлагается создать рабочие группы по трём направлениям: по конституции, выборам и переходной власти в Сирии.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, СПЕЦПОСЛАННИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]