Баку возложил на Ереван ответственность за эскалацию напряженности в зоне карабахского конфликта – МИД Азербайджана

Официальный Баку возложил на Ереван ответственность за эскалацию напряженности в зоне карабахского конфликта.

«Армения является виновницей эскалации напряженности на фронте, и поэтому вся ответственность за это ложится на военно-политическое руководство Армении», - сказано в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмета Гаджиева.

По его словам, попытка совершения провокаций и эскалация ситуации на фронте является продолжением политической провокации, схожей с проведенным 20 февраля Арменией на оккупированных территориях Азербайджана незаконным т.н. «референдумом».

«Предпринимаемые Арменией политические и военные провокации направлены на эскалацию напряженности с целью не допустить урегулирование конфликта путем ведения субстантивных переговоров, отвлечь накануне 25-летней годовщины Ходжалинского геноцида внимание международной общественности от причастности Армении к нему, а также усилить ослабшую социальную базу и позицию правящего армянского режима в преддверии парламентских выборов в этой стране», - подчеркнул Х.Гаджиев.

Пресс-секретарь МИД отметил, что азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что наличие ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана является основной причиной возникновения напряженности.

«Это еще раз подтвердили произошедшие в апреле прошлого года события. Международное сообщество и главы государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ неоднократно заявляли о неприемлемости и не вечности существующего статус-кво и необходимости его изменения», - подчеркнул он.

По словам Х.Гаджиева, Армения должна полностью и беспрекословно вывести свои войска из оккупированных территорий Азербайджана, в соответствии с известными резолюциями Совета безопасности ООН, с целью предотвращения напряженности, изменения статус-кво и обеспечения устойчивого мира в регионе.

Как ранее сообщило Министерство обороны Азербайджана, в ночь с 24-го на 25-е февраля с целью осуществления крупномасштабной провокации подразделения вооруженных сил Армении по всей линии фронта совершили попытку проникновения на позиции Вооруженных сил Азербайджана в различных направлениях с целью захвата выгодных позиций в Ходжавенд-Физулинском направлении фронта.

Р.Бабаев