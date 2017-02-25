Баку возложил на Ереван ответственность за эскалацию напряженности в зоне карабахского конфликта – МИД Азербайджана

Официальный Баку возложил на Ереван ответственность за эскалацию напряженности в зоне карабахского конфликта.
«Армения является виновницей эскалации напряженности на фронте, и поэтому вся ответственность за это ложится на военно-политическое руководство Армении», - сказано в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмета Гаджиева.
По его словам, попытка совершения провокаций и эскалация ситуации на фронте является продолжением политической провокации, схожей с проведенным 20 февраля Арменией на оккупированных территориях Азербайджана незаконным т.н. «референдумом».
«Предпринимаемые Арменией политические и военные провокации направлены на эскалацию напряженности с целью не допустить урегулирование конфликта путем ведения субстантивных переговоров, отвлечь накануне 25-летней годовщины Ходжалинского геноцида внимание международной общественности от причастности Армении к нему, а также усилить ослабшую социальную базу и позицию правящего армянского режима в преддверии парламентских выборов в этой стране», - подчеркнул Х.Гаджиев.
Пресс-секретарь МИД отметил, что азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что наличие ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана является основной причиной возникновения напряженности.
«Это еще раз подтвердили произошедшие в апреле прошлого года события. Международное сообщество и главы государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ неоднократно заявляли о неприемлемости и не вечности существующего статус-кво и необходимости его изменения», - подчеркнул он.
По словам Х.Гаджиева, Армения должна полностью и беспрекословно вывести свои войска из оккупированных территорий Азербайджана, в соответствии с известными резолюциями Совета безопасности ООН, с целью предотвращения напряженности, изменения статус-кво и обеспечения устойчивого мира в регионе.
Как ранее сообщило Министерство обороны Азербайджана, в ночь с 24-го на 25-е февраля с целью осуществления крупномасштабной провокации подразделения вооруженных сил Армении по всей линии фронта совершили попытку проникновения на позиции Вооруженных сил Азербайджана в различных направлениях с целью захвата выгодных позиций в Ходжавенд-Физулинском направлении фронта.
Р.Бабаев
Баку и Тегеран будут активно продвигать проект «Худаферин» и «Гыз галасы»
Баку и Тегеран заинтересованы в бизнес-форумах с участием предпринимателей из Турции и Грузии – глава Минэкономики Азербайджана
Один из банков в Азербайджане откроет филиал в Иране – министр экономики
Гражданин России пытался вывезти в Грузию незадекларированную валюту на $17,8 тыс.
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 и пострадали 6 человек - МВД
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Моуринью оказался недоволен тем, что его команде предстоит сыграть с "Ростовом"
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Иран приобретет у Казахстана 950 тонн уранового концентрата и договорился с РФ по совместному производству ядерного топлива
В Малайзии могут арестовать дипломата из КНДР, если он не будет сотрудничать со следствием по делу о смерти Ким Чен Нама
Дело о коррупции возбуждено против киргизского оппозиционера
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
ООО «Азпетрол Лтд.» стало партнером Caspian Energy Forum Baku – 2017
«ASE EXPRESS & OCS, DSV» стала партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»