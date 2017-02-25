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Дальнее зарубежье 25.02.2017 20:21

США планируют разместить истребители F-35A на Ближнем Востоке - газета

ВВС США намерены разместить истребители пятого поколения F-35A на Ближнем Востоке для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ запрещена в РФ), сообщила в субботу газета "Дефенс ньюс" со ссылкой на главу боевого авиационного командования генерала Герберта Карлисла

"Размещение на Ближнем Востоке не столь срочно, но запланировано через пару лет", - приводит газета слова Г.Карлисла.

При этом генерал пояснил, что военное ведомство может направить небольшую группу самолетов F-35 в Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион уже этой весной.

Наряду с этим генерал отметил, что самолеты могут помочь американским ВВС в ходе операции в Ираке и Сирии. В частности, F-35 может оказаться полезным в уменьшении рисков столкновений с российскими самолетами.

"Если посмотреть на части Сирии, внутри этой зоны существует довольно серьезная противовоздушная угроза. Мы стараемся разрешать спорные вопросы", - пояснил Г.Карлисл.

Издание напоминает, что правительство Сирии и Россия разместили в регионе зенитные комплексы.

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Тэги: США, ВВС, ИСТРЕБИТЕЛИ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]