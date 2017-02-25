США планируют разместить истребители F-35A на Ближнем Востоке - газета

ВВС США намерены разместить истребители пятого поколения F-35A на Ближнем Востоке для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ запрещена в РФ), сообщила в субботу газета "Дефенс ньюс" со ссылкой на главу боевого авиационного командования генерала Герберта Карлисла
"Размещение на Ближнем Востоке не столь срочно, но запланировано через пару лет", - приводит газета слова Г.Карлисла.
При этом генерал пояснил, что военное ведомство может направить небольшую группу самолетов F-35 в Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион уже этой весной.
Наряду с этим генерал отметил, что самолеты могут помочь американским ВВС в ходе операции в Ираке и Сирии. В частности, F-35 может оказаться полезным в уменьшении рисков столкновений с российскими самолетами.
"Если посмотреть на части Сирии, внутри этой зоны существует довольно серьезная противовоздушная угроза. Мы стараемся разрешать спорные вопросы", - пояснил Г.Карлисл.
Издание напоминает, что правительство Сирии и Россия разместили в регионе зенитные комплексы.
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