Совместное производство ядерного топлива Россией и Ираном идет в русле договоренностей, достигнутых "шестеркой" международных посредников и Тегераном по иранской ядерной программе (ИЯП), заявил постпред РФ при МАГАТЭ Владимир Воронков.

"Это никак не противоречит совместному всеобъемлющему плану действий по ИЯП", - сказал В.Воронков "Интерфаксу" в субботу.

Ранее в субботу агентство ISNA сообщило, что Иран планирует в течение трех лет приобрести у Казахстана 950 тонн уранового концентрата и рассчитывает на помощь России в производстве ядерного топлива.

"Около 650 тонн будут доставлены в страну в течение двух лет двумя партиями и 300 тонн будут доставлены в Иран в течение третьего года и после обогащения будут отправлены обратно в Казахстан", - цитирует агентство ISNA главу Иранской организации по атомной энергетике Али Акбара Салехи.

По его словам, Тегеран получил согласие на сделку от пяти из шести членов комиссии (США, Франция, Германия, КНР и Россия) по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по снятию санкций с Ирана, и дожидается ответа Великобритании.

"Пять из членов комитета, осуществляющего надзор за выполнением ядерной сделки дали свое письменное согласие, но Великобритания передумала в последний момент, принимая во внимание выборы в США и проблемы на Ближнем Востоке", - пояснил Али Акбар Салехи.

Наряду с этим он подчеркнул, что Иран и Россия одобрили план по совместному производству ядерного топлива.

"В ядерных переговорах мы достигли окончательного соглашения о совместном производстве ядерного топлива с Россией. Мы попросили помощь России, и они (российская сторона - ИФ) согласились проконсультировать нас", - отметил Али Акбар Салехи.