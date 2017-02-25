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СНГ 25.02.2017 21:17

Россия не поддержит в СБ ООН проект резолюции "западной тройки" по применению химоружия в Сирии

Голосование по внесённому Францией, США и Великобританией проекту резолюции Совета Безопасности ООН по применению химического оружия в Сирии может пройти в понедельник, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире Всемирной Организации.

"Голосование по проекту резолюции "западной тройки" состоится, скорее всего, в понедельник", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в российской миссии при ООН отметили, что "в том виде, в котором текст представлен в СБ, Россия его поддержать не сможет".

США, Франция и Великобритания призывают запретить продажу Дамаску вертолетов и ввести санкции против 11 физических лиц и 10 компаний, которые, по их мнению, имеют отношение к атакам с применением химического оружия.

Ряд стран обвинял сирийских военных в применении химоружия в ходе боевых действий в Сирии. В Дамаске такие обвинения решительно отвергают.

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Тэги: ООН, СОВБЕЗ, СИРИЯ, РЕЗОЛЮЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]