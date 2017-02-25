Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) "О доктрине информационной безопасности Украины".
Как сообщает в субботу пресс-служба президента Украины, документ вступает в силу со дня его опубликования.
"Необходимость принятия доктрины информационной безопасности Украины обусловлена возникновением актуальных угроз национальной безопасности в информационной сфере, а также необходимостью определения инновационных подходов к формированию системы защиты и развития информационного пространства в условиях глобализации и свободного обращения информации", - сказано в сообщении.
Целью доктрины называется уточнение принципов государственной информационной политики, прежде всего по противодействию информационному воздействию России.
Одним из пунктов доктрины на министерство информационной политики Украины возлагаются обязанность по мониторингу СМИ и общедоступных ресурсов украинского сегмента интернета с целью выявления информации, распространение которой в стране запрещено.
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