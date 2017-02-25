Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7475 EUR   1.849 RUR   0.0303 GBR   2.1933 TRY   0.4888

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.66

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 28 Фев 10° 1 Мар 11°

Спорт 25.02.2017 22:40

WADA признало недостаточность улик против РФ в докладе Макларена

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признает, что доказательства употребления российскими спортсменами допинга, представленные в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, недостаточны для признания кого-либо виновным.

Это следует из открытого письма генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофа де Кеппера, которое размещено на сайте организации.

"На заседании WADA в Лозанне, проведенного 21 февраля для консультаций с международными спортивными федерациями на тему того, как анализировать и интерпретировать доказательства, WADA признало, что во многих случаях эти доказательства недостаточны для принятия окончательного решения", - говорится в письме.

Кроме того, в документе указано, что представленные в WADA переводы документов не соответствовали предъявляемым к такого рода бумагам требованиям, поэтому агентство запросило официальные переводы.

В письме МОК отмечается, что на решение всех этих вопросов потребуется время, но в организации заверяют, что намерены защитить чистых спортсменов и обеспечить беспристрастность разбирательства.

"Как мы видим на примере апелляций против решений некоторых спортивных федераций об отстранении спортсменов, решение МОК может быть оспорено в суде", - говорится в письме.

При этом подчеркивается, что Международный олимпийский комитет настаивает на более тщательном анализе допинг-тестов россиян в преддверии Игр-2018, нежели те, которым подвергаются допинг-пробы спортсменов из других стран.

Однако МОК также призывает к реформе системы WADA и намерен стимулировать создание структуры, которая проводила бы тестирования на допинг и при этом не была бы зависима от спортивных организаций и интересов других стран. Доклад Ричарда Макларена состоял из двух частей, первая из которых была представлена в июле 2016 года, вторая - в декабре того же года.

Глава комиссии WADA утверждает, что власти РФ, в частности, Минспорт, покрывали применение допинга российскими спортсменами. По его версии, более 1 тыс. российских атлетов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта воспользовались российской допинговой госпрограммой.

В свою очередь Минспорт РФ заявил об отсутствии госпрограмм поддержки допинга в спорте. Тем не менее, на основе утверждения Р.Макларена некоторые российский спортсмены были отстранены от соревнований.

Скандальный доклад также повлиял на проведение соревнований в РФ: в частности, мировое первенство по бобслею и скелетону было перенесено из Сочи, появились сообщения о возможной отмене биатлонного этапа Кубка мира-2016/17 в Тюмени.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МАКЛАРЕН, ДОКЛАД, МОК

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]