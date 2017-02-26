Трамп отказался идти на торжественный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что в этом году не намерен посещать торжественный ужин, устраиваемый Ассоциацией корреспондентов Белого дома.
"Я не пойду на ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в этом году. Пожелайте от меня всем всего хорошего и прекрасного вечера!", - написал президент США в своем Твиттере в субботу.
Это заявление Д.Трамп сделал на фоне конфликта Белого дома и СМИ. В минувшую пятницу ряд корреспондентов ведущих американских изданий, в том числе CNN, Buzzfeed, Politico и других изданий, которые критиковали президента США и публиковали со ссылкой на источники компрометирующие его сведения, не пустили на брифинг пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, который проводился без камер.
Ассоциация корреспондентов Белого дома заявила о недопустимости подобных действий.
Сам Д.Трамп неоднократно подвергал критике американские СМИ, называя некоторые из них "фальшивыми новостями" и даже "врагами американского народа".
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