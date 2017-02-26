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Регион 26.02.2017 09:27

Американские конгрессмены на встрече с премьером Квирикашвили подтвердили поддержку Грузии обеими партиями

Находящиеся в Грузии с визитом конгрессмены США в ходе состоявшейся в субботу встречи с премьер-министром Георгием Квирикашвили заявили о готовности Конгресса продолжить активную поддержку Грузии как с точки зрения ее демократического развития, так и в направлении европейской и евроатлантической интеграции страны, сообщает в субботу пресс-служба главы грузинского правительства.

Ранее сообщалось, что в Грузии с визитом находится делегация Конгресса США, в состав которой входят конгрессмены: Питер Роскам (Иллинойс), Дэвид Прайс (Северная Королина), Джери Конол (Вирджиния) и Адриан Смит (Небраска).

По информации пресс-службы, конгрессмены еще раз подтвердили поддержку Грузии обеими партиями.

"Члены делегации положительно оценили достигнутый Грузией в последние годы прогресс и реформы, которые осуществляет правительство. На встрече внимание было обращено на вопросы двусторонних отношений", - отмечает пресс-служба.

"У нас была очень продуктивная встреча. Целью нашего визита было еще раз подтвердить поддержку целостности Грузии, ее преданности западной демократии и всех сделанных в этом направлении позитивных шагов", - заявил, по сообщению пресс-службы, конгрессмен Питер Роскам.

Ранее в субботу члены делегации провели встречи в парламенте Грузии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, США, КОНГРЕССМЕНЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]