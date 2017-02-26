Могерини предупреждает стороны конфликта в Ливии, что насилие не решит их проблем

Ожесточенные столкновения в Триполи вновь вспыхнули в то время как продолжает сказываться неизбирательное насилие в отношении граждан в ряде районов Ливии, заявила в субботу глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини.
"Насилие не решит какой-либо из политических проблем Ливии. То, что ожидается от всех сторон, - чтобы они воздерживались от односторонних актов насилия и обеспечивали защиту гражданского ливийского населения", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном в Брюсселе.
В коммюнике отмечается, что "Европейский союз приветствует соглашение о прекращении огня", объявленное вечером в пятницу.
По словам Ф.Могерини, нападение в начале этой недели на конвой премьер-министра Фаиза Сарраджа подчеркнуло хрупкость ситуации и продемонстрировало явные попытки сорвать политический процесс в Ливии.
"Европейский союз продолжает полностью поддерживать институты, созданные в рамках ливийского политического соглашения, в том числе Президентский совет и правительство национального согласия, и ожидает, что все заинтересованные в будущем Ливии стороны будут конструктивно участвовать в политическом процессе в рамках ливийского политического соглашения и под эгидой Организации Объединенных Наций, чтобы найти постоянное политическое решение, приемлемое для Ливии и ее народа", - заявила Ф.Могерини.
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