Могерини предупреждает стороны конфликта в Ливии, что насилие не решит их проблем

Ожесточенные столкновения в Триполи вновь вспыхнули в то время как продолжает сказываться неизбирательное насилие в отношении граждан в ряде районов Ливии, заявила в субботу глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини.

"Насилие не решит какой-либо из политических проблем Ливии. То, что ожидается от всех сторон, - чтобы они воздерживались от односторонних актов насилия и обеспечивали защиту гражданского ливийского населения", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном в Брюсселе.

В коммюнике отмечается, что "Европейский союз приветствует соглашение о прекращении огня", объявленное вечером в пятницу.

По словам Ф.Могерини, нападение в начале этой недели на конвой премьер-министра Фаиза Сарраджа подчеркнуло хрупкость ситуации и продемонстрировало явные попытки сорвать политический процесс в Ливии.

"Европейский союз продолжает полностью поддерживать институты, созданные в рамках ливийского политического соглашения, в том числе Президентский совет и правительство национального согласия, и ожидает, что все заинтересованные в будущем Ливии стороны будут конструктивно участвовать в политическом процессе в рамках ливийского политического соглашения и под эгидой Организации Объединенных Наций, чтобы найти постоянное политическое решение, приемлемое для Ливии и ее народа", - заявила Ф.Могерини.