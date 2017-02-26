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Дальнее зарубежье 26.02.2017 09:53

Могерини предупреждает стороны конфликта в Ливии, что насилие не решит их проблем

Ожесточенные столкновения в Триполи вновь вспыхнули в то время как продолжает сказываться неизбирательное насилие в отношении граждан в ряде районов Ливии, заявила в субботу глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини.

"Насилие не решит какой-либо из политических проблем Ливии. То, что ожидается от всех сторон, - чтобы они воздерживались от односторонних актов насилия и обеспечивали защиту гражданского ливийского населения", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном в Брюсселе.

В коммюнике отмечается, что "Европейский союз приветствует соглашение о прекращении огня", объявленное вечером в пятницу.

По словам Ф.Могерини, нападение в начале этой недели на конвой премьер-министра Фаиза Сарраджа подчеркнуло хрупкость ситуации и продемонстрировало явные попытки сорвать политический процесс в Ливии.

"Европейский союз продолжает полностью поддерживать институты, созданные в рамках ливийского политического соглашения, в том числе Президентский совет и правительство национального согласия, и ожидает, что все заинтересованные в будущем Ливии стороны будут конструктивно участвовать в политическом процессе в рамках ливийского политического соглашения и под эгидой Организации Объединенных Наций, чтобы найти постоянное политическое решение, приемлемое для Ливии и ее народа", - заявила Ф.Могерини.

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Тэги: ЕС, ТРИПОЛИ, СТОЛКНОВЕНИЯ, МОГЕРИНИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]