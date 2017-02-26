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Дальнее зарубежье 26.02.2017 10:22

Турция и Саудовская Аравия подталкивают террористов к действиям в Сирии - представитель Дамаска на переговорах в Женеве

Такие страны как Турция и Саудовская Аравия, по сути, подталкивают террористов к действиям в Сирии, заявил в субботу представитель Дамаска на переговорах в Женеве Башар Джаафари.

"Саудовская Аравия выступает за военное решение (сирийского конфликта - ИФ), Турция обдумывает создание зон безопасности. Подобные правительства своими действиями подбадривает "Фронт ан-Нусра (террористическая группировка, запрещена в РФ - ИФ), - сказал он журналистам в Женеве.

"Поэтому мы называем власти подобных стран спонсорами терроризма", - добавил Б.Джаафари.

По последним данным в результате двух взрывов в сирийском городе Хомс погибли 32 человек, 24 получили ранения. Два взрывы прогремели в двух центральных районах города у здания госбезопасности и штаба военной разведки.

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Тэги: СИРИЯ, ТЕРРОРИЗМ, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]