Турция и Саудовская Аравия подталкивают террористов к действиям в Сирии - представитель Дамаска на переговорах в Женеве

Такие страны как Турция и Саудовская Аравия, по сути, подталкивают террористов к действиям в Сирии, заявил в субботу представитель Дамаска на переговорах в Женеве Башар Джаафари.
"Саудовская Аравия выступает за военное решение (сирийского конфликта - ИФ), Турция обдумывает создание зон безопасности. Подобные правительства своими действиями подбадривает "Фронт ан-Нусра (террористическая группировка, запрещена в РФ - ИФ), - сказал он журналистам в Женеве.
"Поэтому мы называем власти подобных стран спонсорами терроризма", - добавил Б.Джаафари.
По последним данным в результате двух взрывов в сирийском городе Хомс погибли 32 человек, 24 получили ранения. Два взрывы прогремели в двух центральных районах города у здания госбезопасности и штаба военной разведки.
Алиев и Эрдоган договорились о скорой встрече
Армения стремится сорвать переговорный процесс и отвлечь от него внимание мирового сообщества процесса – замглавы МИД Азербайджана
Президент Азербайджана участвует в шествии к монументу «Ходжалы»
Баку и Тегеран будут активно продвигать проект «Худаферин» и «Гыз галасы»
Баку и Тегеран заинтересованы в бизнес-форумах с участием предпринимателей из Турции и Грузии – глава Минэкономики Азербайджана
Один из банков в Азербайджане откроет филиал в Иране – министр экономики
Престарелые супруги погибли при пожаре на юге Азербайджана
WADA признало недостаточность улик против РФ в докладе Макларена
Гражданин России пытался вывезти в Грузию незадекларированную валюту на $17,8 тыс.
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
ООО «Азпетрол Лтд.» стало партнером Caspian Energy Forum Baku – 2017
«ASE EXPRESS & OCS, DSV» стала партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»