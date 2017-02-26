В Москве пройдет марш памяти Немцова

Мероприятия в память о Борисе Немцове, убитом два года назад в центре Москвы, пройдут в российской столице в воскресенье.

Согласованное число участников шествия - до 30 тысяч человек. Акция начнется в 14:00 и пройдет от Страстного бульвара по внутренней стороне Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров до проспекта Академика Сахарова.

После этого участники марша памяти Бориса Немцова смогут возложить цветы на Большом Каменном мосту.

"Принципиально важно было обсудить ситуацию после марша, когда многие захотят пойти на мост возложить цветы. Мне кажется, мы достигли понимания в этом вопросе, никаких препятствий московская полиция чинить людям не будет", - сказал ранее один из организаторов акции Александр Рыклин "Интерфаксу".

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции "Интерфаксу" сообщили, что движение транспорта в центре столицы будет ограничено в связи с проведением шествия.

"В связи с проведением демонстрации с 11:00 часов и до окончания мероприятия 26 февраля 2017 года будет ограничено движение транспорта, в том числе и общественного, по внутренней стороне Страстного бульвара, Петровского бульвара, Рождественского бульвара, Сретенского бульвара, по улице Лубянка, по Проспекту Сахарова на участке от Садового кольца до Тургеневской площади", - сообщает пресс-служба.

Политик, один из основателей оппозиционного движения "Солидарность" Б.Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля. Позднее на месте убийства возник "народный мемориал", который с тех пор поддерживается волонтерами.

По делу об убийстве политика в настоящее время судят пять человек: предполагаемого киллера Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. По версии следствия, примерно в конце сентября 2014 года фигуранты за вознаграждение в сумме не менее 15 млн рублей согласились на предложение Руслана Мухудинова и неких неустановленных лиц убить Б.Немцова.

Потерпевшие считают, что дело об убийстве Б.Немцова не раскрыто, а его настоящие заказчики не найдены.