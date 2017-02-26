Казахстанские спасатели ищут в Восточном Казахстане пропавший частный вертолет с тремя людьми на борту

Спасатели в Восточном Казахстане ведут поиски пропавшего вертолета С-341, который принадлежит частному лицу, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

"Вертолет вчера вылетел из села Кожа, Урджарского района и должен был приземлиться в селе Акшатау Аягозского района для дозаправки. Очевидцы видели пролетавший вертолет над селом Айгыз. Однако до назначенного места он так и не долетел. В 18:30 пилот не вышел на связь. Ориентировочное место пропажи между селами Айгыз и Акшатау составляет около 100 км", - сказал Р. Иманкулов.

По его данным, на борту пропавшего вертолета находятся три человека: 2 пассажира и пилот.

На поиски на высокопроходимой технике выехали сотрудники областного КЧС Урджарского и Аягозского района. Вместе с проводниками спасатели направились в сторону зимовки Абутали. Из Усть-Каменогорска на Маршах в помощь прибыли спасатели из восточного регионального аэромобильного оперативного спасательного отряда, проинформировал представитель КЧС Казахстана.

"Кроме того, сегодня утром из города Семей вылетел военный вертолет МИ-17, из областного центра МИ-8, на борту которого находятся еще одна группа спасателей, в том числе заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям "ДЧС" Восточно-Казахстанской области (ВКО). В Кризисном центре ДЧС ВКО и в Аягозском районе развернут оперативный штаб", - отметил Р. Иманкулов.

На поиски задействованы 29 человек личного состава ДЧС ВКО и районного ОВД, четыре единицы техники, добавил он.