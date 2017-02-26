Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7475 EUR   1.849 RUR   0.0303 GBR   2.1933 TRY   0.4888

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.66

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 28 Фев 10° 1 Мар 11°

Карабахский конфликт 26.02.2017 09:30

Армения вела интенсивный обстрел азербайджанских позиций в Карабахе из минометов и пушек – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана отмечает рост интенсивности обстрелов азербайджанских позиций со стороны Вооруженных сил Армении на линии соприкосновения.

«Формирования вооруженных сил Армении, используя 60-ти и 82-миллиметровые минометы и пушку Д-44, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 117 раз. Из 60-миллиметровых минометов по азербайджанским позициям было выпущено 15 снарядов, из 82-миллиметровых – 18 снарядов, из пушки Д-44 – один снаряд», - говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ПЕРЕМИРИЕ, НАРУШЕНИЕ


Похожие новости


Армения стремится сорвать переговорный процесс и отвлечь от него внимание мирового сообщества процесса – замглавы МИД Азербайджана Баку возложил на Ереван ответственность за эскалацию напряженности в зоне карабахского конфликта – МИД Азербайджана Азербайджанская армия уничтожила огневую позицию и беспилотник ВС Армении Азербайджанские солдаты способны дать достойный отпор провокациям армянской армии – вице-премьер Армянские военные подразделения совершили провокации по всей линии фронта, имеются потери – Минобороны Азербайджана Армения вела интенсивный обстрел азербайджанских позиций в Карабахе из минометов и гранатометов - Минобороны

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]