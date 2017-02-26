Армения вела интенсивный обстрел азербайджанских позиций в Карабахе из минометов и пушек – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана отмечает рост интенсивности обстрелов азербайджанских позиций со стороны Вооруженных сил Армении на линии соприкосновения.

«Формирования вооруженных сил Армении, используя 60-ти и 82-миллиметровые минометы и пушку Д-44, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 117 раз. Из 60-миллиметровых минометов по азербайджанским позициям было выпущено 15 снарядов, из 82-миллиметровых – 18 снарядов, из пушки Д-44 – один снаряд», - говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.

Р.Бабаев