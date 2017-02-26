Кравчук против обладания Украиной ядерным оружием

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украине не нужно возобновлять ядерный потенциал.

"А вы представьте, что наша ядерное оружие действует, вот мы его здесь произвели, должны здесь восстановить его, есть все, чтобы ядерное оружие производить и ставить на носители. Ядерное оружие было изготовлено на территории России, у Арзамаса. Все боеголовки, 165 - стратегические, а каждая несла по 5 зарядов, это 700, все направлены на США и срок их действия истекал в 1997 году. В 1997 году надо было снять боеголовки и куда отдать? В Россию. Это надуманная химера, и сейчас этим спекулируют. Единственный путь был - отдать ядерное оружие. И единственный путь для человечества - прекратить изготовления ядерного оружия", - сказал Л.Кравчук в программе "Гордон" на телеканале "112 Украина".

На вопрос, нужно ли Украине восстанавливать свой ядерный потенциал, первый президент ответил: "Во-первых, нельзя, а во-вторых - не надо".

Несмотря на присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия и обязательства Украины всех ядерных вооружений на ее территории, 5 декабря 1994 между Украиной, РФ, Великобританией и США был подписан так называемый Будапештский меморандум, по которому ранее перечисленные государства-участницы должны были уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, воздерживаться от любых проявлений агрессии в отношении Украины, в том числе и от экономического давления. 2 июня 1996 года Украина официально потеряла ядерный статус.

В Министерстве иностранных дел Украины после начала агрессии РФ неоднократно заявляли, что Россия игнорирует положения устава ООН и не соблюдает свои обязательства по Будапештскому меморандуму. В то же время в МИД РФ заявляют, что страна не нарушала Будапештский меморандум.