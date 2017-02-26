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Карабахский конфликт 26.02.2017 11:31

Армения стремится сорвать переговорный процесс и отвлечь от него внимание мирового сообщества процесса – замглавы МИД Азербайджана

Руководство Армении всячески пытается отвлечь внимание мирового сообщества от переговоров по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

«Это присуще армянскому руководству. Когда мировое сообщество предпринимает шаги по урегулированию конфликта, когда достигаются соглашения и начинается их реализация, то Армения прибегает к шагам, вызывающим напряженность на линии фронта», - подчеркнул Х.Халафов в беседе с журналистами, комментируя обострение ситуации в зоне карабахского конфликта.

По его словам, таким образом, Ереван стремится сорвать мирные переговоры.

«Однако эти методы уже не проходят. Азербайджан уже не то государство, каким оно было в начале 1990-х годов. Азербайджан обладает достаточным авторитетом и является ведущей страной региона, многократно опережая Армению по имеющемуся потенциалу», - сказал замминистра.

Он подчеркнул, что Армении не удастся вечно удерживать азербайджанские территории под оккупацией.

«Им необходимо отказаться от этой мысли. Только тогда в регионе будет обеспечена безопасность», - отметил Х.Халафов.

По словам замминистра, военный потенциал Азербайджана позволяет достойно противостоять любым провокациям врага.

«Нам хотелось бы, чтобы привлеченные к урегулированию конфликта страны призвали Ереван к миру. Если Армения не освободит оккупированные территории Азербайджана, то мы освободим их, прибегнув к другим методам. В ближайшем будущем переговорному процессу необходимы новые толчки и импульсы. В случае если Ереван не склонят к миру, то ответственность за войну в регионе полностью ляжет на плечи Армении», - подчеркнул замглавы МИД Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ЗАММИНИСТРА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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