Трамп рассматривает возможность выхода США из Совета ООН по правам человека - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа, возможно, примет решение о выходе страны из Совета ООН по правам человека в связи с несогласием с позицией органа по некоторым вопросам, пишет в воскресенье журнал "Политико" со ссылкой на источник среди бывших и нынешних американских чиновников.
Как отмечает издание, такое решение Д.Трампа может быть связано с негативной позицией совета относительно поселенческой деятельности Израиля.
Окончательное решение о членстве Вашингтона в органе будет совместно решаться Д.Трампом, американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном и представителем США при ООН Никки Хейли.
В конце декабря 2016 года СБ ООН принял резолюцию, осуждающую поселенческую деятельность Израиля и требующую от него прекратить подобные действия.
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