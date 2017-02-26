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Дальнее зарубежье 26.02.2017 12:43

Трамп рассматривает возможность выхода США из Совета ООН по правам человека - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа, возможно, примет решение о выходе страны из Совета ООН по правам человека в связи с несогласием с позицией органа по некоторым вопросам, пишет в воскресенье журнал "Политико" со ссылкой на источник среди бывших и нынешних американских чиновников.

Как отмечает издание, такое решение Д.Трампа может быть связано с негативной позицией совета относительно поселенческой деятельности Израиля.

Окончательное решение о членстве Вашингтона в органе будет совместно решаться Д.Трампом, американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном и представителем США при ООН Никки Хейли.

В конце декабря 2016 года СБ ООН принял резолюцию, осуждающую поселенческую деятельность Израиля и требующую от него прекратить подобные действия.

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Тэги: США, ООН, ВЫХОД, ВОЗМОЖНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]