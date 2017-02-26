Трамп рассматривает возможность выхода США из Совета ООН по правам человека - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа, возможно, примет решение о выходе страны из Совета ООН по правам человека в связи с несогласием с позицией органа по некоторым вопросам, пишет в воскресенье журнал "Политико" со ссылкой на источник среди бывших и нынешних американских чиновников.

Как отмечает издание, такое решение Д.Трампа может быть связано с негативной позицией совета относительно поселенческой деятельности Израиля.

Окончательное решение о членстве Вашингтона в органе будет совместно решаться Д.Трампом, американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном и представителем США при ООН Никки Хейли.

В конце декабря 2016 года СБ ООН принял резолюцию, осуждающую поселенческую деятельность Израиля и требующую от него прекратить подобные действия.