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Дальнее зарубежье 26.02.2017 14:05

Более 10 наркоторговцев сбежали из тюрьмы на Филиппинах

Тринадцати заключенным, отбывавшим наказание в одной из тюрем на Филиппинах, удалось сбежать, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Инцидент произошел в городе Сан-Фернандо провинции Пампанга на севере страны.

По данным местной полиции, узники смогли избавиться от металлических решеток на окнах и, таким образом, сбежать из своих камер.

Заключенные были осуждены за преступления, связанные с распространением наркотиков. В настоящий момент их разыскивают местные стражи порядка.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ, ТЮРЬМА, ПОБЕГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]