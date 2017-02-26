Сторонники обвиняемого в коррупции бывшего вице-премьера Киргизии Текебаева требуют его освобождения

Более 300 сторонников задержанного в ночь на воскресенье лидера оппозиционной парламентской фракции "Ата-Мекен" Омурбека Текебаева собрались в воскресенье днем у здания Госкомитета национальной безопасности Киргизии в центре Бишкека с требованием его освобождения.

Как передает корреспондент "Интерфакса", сторонники О.Текебаева стоят у ворот здания ГКНБ, которые плотно охраняются сотрудниками милиции. Собравшиеся держат в руках красные флаги партии "Ата-Мекен" и периодически на киргизском языке скандируют "Свободу Текебаеву!". Участники акции требуют освободить лидера фракции, который был задержан на 48 часов в рамках расследуемого в отношении него уголовного дела по статьям "Коррупция" и "Мошенничество".

Представитель фракции "Ата-Мекен", депутат парламента Наталья Никитенко заявила "Интерфаксу", что "О.Текебаев был задержан незаконно, с нарушением всех процедур".

Другой представитель партии, депутат парламента Алмамбек Шыкмаматов заявил "Интерфаксу", что фракция "Ата-Мекен" направила обращение спикеру парламента с призывом созвать срочное заседание в связи с задержанием О.Текебаева.

Во фракции "Ата-Мекен" считают, что причиной для задержания лидера фракции "стала его позиция против проведенного в конце прошлого года и поддержанного президентом Киргизии референдума о внесении изменений в Конституцию, а также озвученные Текебаевым сведения о причастности к коррупции представителей окружения президента".

Акция проходит спокойно, милиция не вмешивается в происходящее.

О.Текебаев является бессменным лидером оппозиционной партии "Ата-Мекен". С середины 90-х годов избирается в парламент Киргизии, в 2005-2006 годах был спикером парламента, после смены власти в апреле 2010 года занимал пост заместителя главы временного правителя, где курировал вопросы проведения конституционной реформы. По итогам выборов в 2015 году "Ата-Мекен" получила в парламенте Киргизии 11 из 120 мандатов.

25 февраля Генпрокуратура Киргизии объявила о возбуждении уголовного дела в отношении лидера "Ата-Мекена" по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" по делу вокруг сотового оператора MegaCom. Основанием для возбуждения дела стало обращение о привлечении к ответственности О.Текебаева владельца ряда телекоммуникационных компаний РФ Леонида Маевского, который написал о том, что в 2010 году, когда политик был заместителем главы временного правительства, ему был передан $1 млн для создания преференции по управлению сотовой компанией.

В момент возбуждения уголовного дела парламентарий находился в Вене, где принимал участие в заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Между тем ранее Генпрокуратура Киргизии также возбудила уголовные дела в отношении еще двух членов партии "Ата-Мекен": бывшего министра юстиции Алмамбета Шыкмаматова и экс-генпрокурора Аиды Саляновой.

Осенью 2016 года фамилии всех троих фигурировали в документах, полученных из оффшорной зоны в Белизе, переданных главой спецслужбы Абдилем Сегизбаевым президенту Киргизии, о причастности парламентариев к возможным махинациям с акциями ЗАО "Альфа-Телеком" и якобы имеющих место связях с Максимом Бакиевым - младшим сыном экс-президента Курманбека Бакиева.

Парламентарии заявили, что документы были сфальсифицированы.