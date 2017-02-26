Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7475 EUR   1.849 RUR   0.0303 GBR   2.1933 TRY   0.4888

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.66

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 28 Фев 10° 1 Мар 11°

Дальнее зарубежье 26.02.2017 15:00

Япония готова сотрудничать с Москвой в экономических сферах на Курилах - СМИ

Японские власти выразили готовность предложить России план по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, пишет в воскресенье газета "Никкэй".

По данным издания, Япония выразила желание сотрудничать с Москвой в таких сферах, как оказание медицинской помощи, охрана окружающей среды, туризм и рыболовство.

В частности, японские власти выдвинули идею обеспечения эффективного предоставления медицинской помощи жителям Курил. Ожидается, что в этой инициативе примут участие специалисты с острова Хоккайдо, которые начнут также предоставлять консультации по сети Интернет.

Кроме того, в ближайшем времени Россия и Япония могут договориться об организации круизов на Курилах для японских туристов.

При этом стороны будут стремиться к тому, чтобы договоренности о сотрудничестве не затрагивали вопросы о спорных территориях южных островов Курильской гряды, отмечает "Никкэй".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, РОССИЯ, КУРИЛЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Более 80 документов о сотрудничестве разного уровня подписано в ходе визита Путина в Японию Путину и Абэ будет передан конкретизированный план сотрудничества между РФ и Японией В Кремле подтвердили возможность посещения Путиным малой родины японского премьера Синдзо Абэ Матвиенко отправляется с визитом в Японию Новак предложил включить в приоритетный список проектов с Японией производство СПГ и разработку месторождений Власти Японии не намерены отказываться от претензий на Курильские острова

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]