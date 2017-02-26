Рухани планирует баллотироваться на второй президентский срок

Представитель МВД Ирана Хуссейн Али Амири подтвердил, что глава страны Хасан Рухани планирует вновь бороться за пост президента на выборах в мае этого года, передает в воскресенье иранское агентство ИРНА.

"За последние недели Х.Рухани пришел к выводу, что будет принимать участие в президентских выборах", - сказал иранский чиновник журналистам.

Как отмечается, Х.Рухани, тем не менее, пока официально не выдвинул свою кандидатуру.

Как ожидается, выборы президента Ирана пройдут 19 мая.