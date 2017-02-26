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Регион 26.02.2017 14:54

Рухани планирует баллотироваться на второй президентский срок

Представитель МВД Ирана Хуссейн Али Амири подтвердил, что глава страны Хасан Рухани планирует вновь бороться за пост президента на выборах в мае этого года, передает в воскресенье иранское агентство ИРНА.

"За последние недели Х.Рухани пришел к выводу, что будет принимать участие в президентских выборах", - сказал иранский чиновник журналистам.

Как отмечается, Х.Рухани, тем не менее, пока официально не выдвинул свою кандидатуру.

Как ожидается, выборы президента Ирана пройдут 19 мая.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, СРОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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